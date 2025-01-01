Девет часа сън на денонощие намаляват риска от затлъстяване при момчетата, показва проучване на Агенцията за наука, технологии и изследвания на Сингапур, цитирано от Синхуа.

Резултатите показват, че вероятността от затлъстяване при тях е с 51 на сто по-нисък и те имат значително по-малко мазнина в коремната област, в сравнение с тези, които не спят достатъчно.

В изследването са участвали 638 момчета от трите основни етнически групи в Сингапур. Използвани са данни за времето, което момчетата прекарват в сън, предоставени от техните родители, показания от преносим тракер на активността и магнитно-резонансна томография за оценка на коремната мазнина, посочват изследователите.

Резултатите показват, че момчетата, които са изпълнили препоръките за продължителност на съня, имат значително по-малко мастни натрупвания във всички измерени области, включително подкожна мазнина и такава около вътрешните органи. Те имат и по-нисък маркер на възпаления в кръвта, който се свързва с хронични възпаления и с риск от сърдечни заболявания.

Подобна, но по-слаба връзка е установена при момичетата, което предполага, че има биологични или поведенчески разлики в това как сънят влияе на запасите от мазнини, отбелязват учените.

Коремната мазнина, особено около вътрешните органи, е тясно свързана с метаболитни заболявания като захарен диабет тип 2 и кардиоваскуларни заболявания, се посочва в проучването.

Според учените много деца в ученическа възраст се опитват да си наваксат недостатъчния сън през делничните дни през уикенда, но по този начин не се намалява рискът от затлъстяване и натрупването на коремна мазнина.

„Резултатите от проучването имат важно значение за родителите, училищата и управляващите“, казва Широнг Кай - един от авторите на проучването, цитиран от Синхуа. Той отбеляза, че важното е да се изграждат навици у децата да спят пълноценно всяка нощ от седмица, което се отразява на метаболитното здраве, а не просто да им се позволява да си поспиват през уикендите.