Рекорд по най-много изкачвания на Хайдушката пътека в Сливенския балкан постави Милен Шидеров от Сливен. За 24 часа той направи 12 качвания и слизания по стръмната и камениста пътека. Така той подобри предишното постижение на Васил Гюзелов за най-много изкачвания и слизания по Хайдушката пътека за 24 часа, което е 11 пъти, посочва БНР.

Преодоляването на планинската пътека бе с кауза – Шидеров събираше финансови средства за прегледи и диагностика на 9-годшния си син в Турция за установяване на заболяването му. Детето в България е диагностицирано с Кортикална дисплазия, комплексна.

Хайдушката пътека е дълга около 3.5 км с положителна денивелация от D+660, което означава, че за 24 часа Милен е изминал почти 84 км и е изкачил близо 8000 метра, което е близо 90% от височината на връх Еверест.

През цялото време до рекордьора имаше негови приятели, които го подкрепяха в това му начинание. Благородната кауза – да се съберат пари за консултации и диагностика на заболяването на Габриел с лекари в Турция бе водеща за всички.

При всяко слизане Милен бе подкрепян от щаб, отново изграден от приятели, които му правеха масажи на краката, мереха пулса му, приготвяха му подкрепящи питиета, леки закуски и плодове.

След 84 километра спускане и изкачване дойде моментът за финала. Рекордьорът бе посрещнат с аплодисменти от роднини, приятели и разбира се синът му Габриел, заради когото той реши да се пребори с планината.

Милен Шидеров сподели, че следващата година може да подобри рекорда си, но най-вече се надява да се подобри състоянието на сина му.