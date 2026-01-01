Издирват възрастна жена в Ямболско, съобщиха от полицията.

От 15 януари, по молба на близък роднина, Районно управление-Стралджа издирва Димка Колева на 87 години от Богорово.

Последно е забелязана на 14 януари, около 17:00 часа в центъра на селото.

Димка Колева е висока около 150 сантиметра, с нормално телосложение, с кафяви очи, късо подстригана, с прошарена кестенява коса.

Облечена е с черно яке, черна рокля и гумени галоши, със забрадка на главата.

Призовават се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената, да помогнат за издирването като се обадят на телефони 112, 046/68-03-23 или в най-близкото Районно управление на МВР.