Децата от Ямбол, които бяха изведени от дома си след опасна ситуация с едно от тях, все още са в отделни семейства, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в ефира на NOVA.

Към момента се проучват възможности за отглеждане от близки роднини, но има и приемно семейство, което е готово да приеме двете деца заедно, обясни Адемов. Целта е децата да запазят емоционалната връзка помежду си, подчерта той. Децата са в добро здраве, потвърди Адемов.

Най-важното е да се работи с родителите за повишаване на техния родителски капацитет, защото няма по-добра грижа, отколкото тази в семейството, посочи още министърът относно практиката при подобни случаи. Доколкото знам, родителите са арестувани, посочи той за казуса с Ямбол.

Ситуацията е изключителна тревожна, коментира министърът относно безпризорните деца. Очевидно е, че по някакъв начин е пропусната възможността за превенция, смята Хасан Адемов.

По думите му институциите, гражданските организации и обществото трябва да бъдат по-бдителни, за да бъдат навреме идентифицирани опасностите за децата. Грижата в най-ранна детска възраст е изключително важна, защото оттогава се формира поведението на децата в бъдеще, заяви министърът.

БТА

Помощи за горива и енергийна подкрепа

Министърът обсъди и новата държавна компенсация за горива от около 20 евро за най-уязвимите домакинства. По данни на Министерството са подадени близо 50 900 заявления, като се очаква броят им да достигне около 60 000. Адемов посочи, че средствата ще бъдат изплатени автоматично след финализиране на проверките от Националната агенция за приходите и вероятно това ще се случи до средата на април. Той уточни, че няма нужда от допълнително кандидатстване за хората, които вече имат досие в системата на социалното подпомагане.

Компенсацията се изчислява спрямо средномесечната цена на горивата и ще се прилага при определени ценови прагове, като системата остава динамична и може да бъде адаптирана при промяна на икономическата ситуация.

Енергийна бедност и нови мерки

Социалният министър съобщи, че се подготвя нова наредба, която ще въведе ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ групи. В обхвата на уязвимите ще попадат възрастни хора, самотно живеещи граждани и пациенти, зависими от електрическа енергия за медицински нужди. По думите му вече съществува подкрепа за около 370 000 домакинства, получили помощи за отопление в рамките на текущия сезон, като средният размер на помощта е около 600 лева.

Адемов допълни, че държавата работи за по-висока социална защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност.

Сигнали за злоупотреби преди изборите

Министърът коментира и постъпили сигнали за възможни злоупотреби със социални помощи по време на предизборни кампании. По думите му част от практиките включват натиск върху получатели на социална помощ да участват в политически дейности, включително разлепване на агитационни материали. „За първи път системата е ангажирана с прозрачност и контрол върху тези процеси“, заяви той, като подчерта, че вече се извършват проверки и се работи за ограничаване на подобни практики.