Питейният язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица, Вършец и още двадесетина по-малки селища от Северозападна България е пълен. В момента в него са събрани 15,2 милиона кубически метра вода при максимално възможен обем от 15,5 милиона кубически метра вода. Наличното количество гарантира водоподаването в близката половин година, съобщи за БТА областният управител на Монтана Калин Хайтов.

Язовирът се напълни към 20 ноември 2025 година и благодарение на честите валежи оттогава изобщо не е спадал. В момента притокът и разходът на вода по различните направления са равни.

В язовир „Огоста“ край Монтана, който е вторият по големина у нас язовир след „Искър“, в момента са събрани около 250 милиона кубически метра вода при максимално възможен обем от 506 милиона кубически метра вода. След поредните дъждове и мокър сняг притокът на вода е по-голям от разхода, но водохранилището има още много свободен обем и може да поема идващи от склоновете на Стара планина чрез няколко реки води, обяви областният управител.