Труп на млад мъж е открит в землището на Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Тялото е намерено в близост до железобетонен стълб. Установено е, че починалият е 35-годишен мъж от Козлодуй. По случая е образувано досъдебно производство.

От Окръжната прокуратура във Враца съобщиха пред БТА, че разследването е образувано по чл. 115 от Наказателния кодекс. От прокуратурата уточниха, че това е стандартна правна квалификация, по която се започва разследване при установяване на труп, когато причините за смъртта предстои да бъдат изяснени.

Според този член от Наказателния кодекс, ако някой умишлено умъртви другиго, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години.