Интерактивна приключенска игра по следите на тракийските съкровища се провежда във Враца. Събитието е част от отбелязването на 60-ата годишнина от откриването на съкровището от Могиланската могила и 40-ата годишнина от откриването на Рогозенското съкровище, разказа пред БТА завеждащият отдел „Музейни образователни програми“ към Регионалния исторически музей във Враца Тихомир Машов.

"Това са две забележителни годишнини и искаме да обърнем внимание на младите хора, с които чрез приключение да поговорим за значението на съкровищата", допълни Машов. В играта ще участват четири отбора от врачански училища, а доброволци ще бъдат ученици от езиковата гимназия в града. "Доброволците ни учат анимация в туризма и помогнаха да съставим практическата игра. Има въпроси, на които участниците ще отговарят и ще продължават напред в изследванията си", добави музейният работник.

Исторически паметници и обекти, свързани с историята на града, ще бъдат обиколени от младежите в рамките на около час и половина. В РИМ те ще посетят залите на двете съкровища и там също ще има загадки.

Междувременно от музея във Враца съобщиха, че на 24 октомври ще бъде представена тематична изложба, посветена на откриването, изследването и популяризирането на Рогозенското съкровище. Тогава започва и тридневна конференция с международно участие, с която се отбелязват двете годишнини.