Окръжната прокуратура във Враца ръководи две досъдебни производства за тежки пътнотранспортни произшествия, при които по непредпазливост е причинена смърт.

По първото дело като обвиняем е привлечен 37-годишният С. Ш., гражданин на Украйна. Инцидентът е станал на 23 януари 2026 г. около 12:25 ч. на околовръстния път на Враца. Мъжът е управлявал товарна композиция – влекач с полуремарке с полска регистрация, при усложнени пътни условия, а именно влажна настилка и мъгла. По данни от разследването водачът е нарушил правилата за движение, което е довело до катастрофа.

При удара е пострадал 81-годишен мъж, пътуващ в друг автомобил. Медицинският екип, пристигнал на място, е констатирал смъртта му. Според съдебномедицинските данни причината е съчетана травма – тежки наранявания на главата, гръдния кош и гръбначния стълб.

След събрани доказателства С. Ш. е привлечен като обвиняем. По искане на прокуратурата съдът е определил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По второто досъдебно производство обвиняем е 32-годишният Е. А., гражданин на Турция. На 27 януари 2026 г., при управление на лек автомобил в района на община Криводол, той е нарушил правилата за движение при изпреварване. В резултат на последвалия удар е загинал 44-годишен водач на друг лек автомобил.

След инцидента Е. А. е бил приет в болница и подложен на оперативно лечение. Изготвената съдебномедицинска експертиза сочи, че в ранния следоперативен период здравословното му състояние и невъзможността за самостоятелно придвижване не позволяват настаняването му в арест или място за лишаване от свобода.

Спрямо него е наложена забрана за напускане на страната, с цел осигуряване нормалното протичане на наказателния процес. Временно е отнето и свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Разследванията и по двете дела продължават под надзора на Окръжната прокуратура във Враца.