Рокади в полицията във Велико Търново. Комисар Илиян Личев поема официално поста заместник-директор на ОД на МВР.

Той бе представен на служителите от старши комисар Димитър Машов. Личев е роден през 1976 г. Завършил е Академията на МВР и специалност „Право“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Постъпва на работа в системата на МВР през 2000 г., като районен инспектор в Районйо управление-Велико Търново. Преминал е през всички нива в йерархията през 2014 г. за кратко заема поста заместник-директор на ОД на МВР, след това временно изпълнява и длъжността директор.

От 2015 г. е началник сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОД на МВР. Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов от 13 октомври той е преназначен на ръководна длъжност заместник-директор, той и началник отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР, със специфичното наименование на длъжността "Комисар".

ОД на МВР-Велико Търново

Ръководството пък на полицейското управление в Полски Тръмбеш поема главен инспектор Тодор Тодоров. Той е преназначен от началник на Районно управление-Елена в началник на Районно управление-Полски Тръмбеш със заповед на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков.

Той бе представен пред състава на управлението от директора на ОД на МВР-Велико Търново старши комисар Димитър Машов, съобщиха от полицията. Главен инспектор Тодоров наследи на поста главен инспектор Красимир Христов, който през септември напусна системата на МВР.