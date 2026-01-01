Спипаха голямо количество контрабандни цигари във Варненско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Варна

Тази сутрин е прореализирана акция на автомагистрала „Хемус“. Проверен е автомобил, управляван от 62-годишен мъж, криминално проявен, осъждан многократно и с висящо досъдебно производство към настоящия момент, за същото престъпление.

В багажника на колата са открити шест кашона с цигари без акцизен бандерол от различни марки. Намерени са 60 000 къса цигари, чиято стойност, по първоначални изчисления, възлиза на около 24 000 лева - 12 271 евро.

Нарушителят е задържан и по случая се води разследване.

Икономическа полиция към ОД на МВР-Варна продължава проверките върху търговията с акцизни стоки без бандерол, като регулярно провежда целенасочени акции. Борбата с контрабандата, пресичането ѝ и ограничаване на щетите за бюджета са във фокуса на дирекцията.