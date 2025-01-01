Хванаха 34-годишна жена за измама в Търговище, съобщиха от полицията.

На 6 октомври на ул. „Ст. Караджа“ под предлог за проверка на пратка, тя е въвела в заблуждение служител на куриерска фирма.

Жената е заменила съдържанието на пратката - златна монета на стойност 3000 лв., с реплика на такава.

Подмяната тя е е осъшествила по време на преглед на пратката, като е заявила, че не желае да задържи златната монета и ще я върне.

Служителят е заподозрял измамата и е сигнализирал органите на реда. Жената е установена и е предала златната монета.