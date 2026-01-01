Тийнейджъри откраднаха цигари на стойност около 500 евро, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Сигналът е получен на 8 януари. От магазин са отнети са различни видове цигари на стойност около 500 евро.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия като извършители на деянието са установени четирима – три момчета - две на по 17 години и едно на 16 години и мъж на 19 години. Част от инкриминираните вещи са предадени с протокол за доброволно предаване.

По случая е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.