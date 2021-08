Младежи от Добрич рисуват послания за здравословен живот

на младата и талантлива Весела Бонева старозагорци ще отбележат 12 август – Международния ден на младежта.Програмата ще започнепред сградата на Община Стара Загора. Предвиждат се скейт демонстрации и уроци, фотоизложба и представяне на дейността на местни организации.Ще бъдат представени възможностите за, предлагани от Международен младежки център, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Център за подкрепа на личностно развитие - Стара Загора, Център за кариерно ориентиране, Фондация „Дон Боско“, Туристическо дружество „Сърнена гора“, Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Багатур, Библиотека „Родина“, Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани", Държавна опера - Стара Загора и Регионален исторически музей - Стара Загора.на една от най-талантливите български звезди- Веси Бонева, която заедно със Светлин Къслев – пиано, китара и саксофон и балетна трупа ще зарадват любителите на музикалното изкуство. Веси Бонева има в дискографията си песни като Touch, „Ring The Bells", „Believe" и „If You Want to Touch Me". Тя е носителка на награда за „Най-добър български видеоклип" на МAD TV Гърция, а сред местата, където е имала концерти, е и легендарният австрийски клуб „U4", известен с гостуванията на имена като Prince, Sade и David Guetta.на събитието са Община Стара Загора и Международния младежки център.