Полицията в Казанлък разследва побой над 53-годишен мъж, нанесен посред бял ден в центъра на село Бузовград.



На 9 септември 2025 г., около 21:40 ч., в Районното управление в Казанлък е постъпил сигнал от ФСМП за прието лице, пострадало при нанесен побой. На място е установено, че пострадалият е 53-годишен мъж.

По негови данни, по-рано същия ден, около 11:00 ч., в центъра на Бузовград две лица са му нанесли побой. Пострадалият е насочен за лечение в клиника в Пловдив.

Работата по случая продължава в рамките на започнатото разследване.