Тръба за пренос на газ беше наранена при ремонти дейности на кръстовището между улиците „Кольо Ганчев“ и „Граф Игнатиев“ в Стара Загора тази сутрин.

Това съобщи директорът на „Овергаз” Михаил Димов. Той посочи, че „няма изтичане на природен газ“, а пострадалият участък е изцяло ремонтиран.

За да бъдат извършени дейностите по възстановяване на засегнатия участък, е спряно газоподаването към около 600 абонати. „Сега възстановяваме газоподаването на всички абонати“, обясни Димов.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че при тях няма постъпил сигнал за инцидента.