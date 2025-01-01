/ БТА

Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщи кметът на район "Връбница" Румен Костадинов.

панчо
БТА

обеля
Румен Костадинов, кмет на Връбница

Той допълва, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка, като се очакват и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

панчо
БТА

"Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт! Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите!", допълва Костадинов.

панчо
БТА

 

Последвайте ни

София