От 23.00 часа на 8 август започва изпълнението на строителни дейности на пътното платно на бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „107“ до бензиностанция „ЕКО“ /моста при ж.п. линията в ж.к „Обеля“. Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението. По време на текущия ремонт пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. За ремонтите дейности са избрани почивните дни на месец август, когато трафикът е по слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни.

По време на ремонтите дейности от 23.00 часа на 08.08.2025 г. до 23.59 часа на 10.08.2025 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Ломско шосе“ между ул. „107“ и бензиностанция „Еко“ при ул. „Васил Левски“ /моста на ж.п линията в ж.к. Обеля/ .

От 23.00 часа на 08.08.2025 г. до 23.59 часа на 10.08.2025 г. автобусите от линии 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути.

Автобусите от линии 30 и 31 ще се движат по действащите маршрути до кръстовището на ул. „Васил Левски“ и платното към Северната скоростна тангента, наляво до пътния възел с Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. „Сливница“ и до метростанция „Сливница“ двупосочно

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.

Автобусите от линия № 150 ще се движат по маршрута си до пътния възел на ул. „Васил Левски“ и Околовръстен път, наляво по Околовръстен път до бул. „Сливница“, бул. „Панчо Владигеров“ и наляво по ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ до кв. „Обеля“ (крайна станция на автобусна линия № 30) двупосочно

Като обходни маршрути за вход и изход към София трябва да се използват трасетата между бул. „Рожен“ и северна скоростна тангента, както и Околовръстното и бул. „Сливница“.