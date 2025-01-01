Заловиха двама мъже на 21 и 38 години с наркотици в София, съобщиха от МВР.

Иззети са 35 топчета фентанил и кокаин. При обход в жк. „Люлин“, автопатрул е забелязал мъжете със съмнително поведение и предприел проверка.

Междувременно единият от тях се опитал безуспешно да изхвърли на земята полиетиленов плик. Двамата са били задържани, а пликът, съдържащ 35 полиетиленови топчета с бяло и кафяво прахообразно вещество - иззет.

Експертната справка е показала, че полиетиленовите топчета съдържат кокаин и фентанил. 38-годишният е известен на органите на реда за наркотици.

На 21-годишния мъж е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.