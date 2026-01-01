По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно мъж, заканил се с убийство на съпругата си, съобщиха от обвинението.

Той е обвинен за това, че 15 януари в апартамент в ж.к. „Дружба“ в София, се е заканил с убийство на съпругата си, докато държал нож ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията. Заканването възбудило у жената основателен страх за осъществяването му.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане за определяне на мярка за постоянен арест спрямо него. Състав на Софийски районен съд му е наложил „задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.