Софийска градска прокуратура осъществява ръководството и надзора върху разследването за смъртта на 24-годишния Я. Т., настъпила при трудова злополука при извършване на строително-монтажни дейности на 15 януари около 14,55 ч. в София, ул. „Суходолска“.

Навес се срути на улица „Суходолска“ в София, мъж е загинал

След получаване в СГП на съобщение от органите на 03 РУ-СДВР, следовател незабавно е предприел необходимите процесуални действия за събиране и запазване на доказателствата.

Досъдебното производство за престъпление е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието, проведен от следовател при отдел „Следствен“ на СГП, тъй като посоченото престъпление се разследва от следовател съобразно изричната разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.

С постановление на наблюдаващия прокурор в СГП са дадени конкретни и подборни указания, които предстои да бъдат изпълнени от водещия разследването следовател, като се проведат разпити на свидетели по конкретни въпроси, събере се необходимата документация и справки, както и видеозаписи при установяване на такива, извършат се експертизи.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.