Софийският районен съд оправда заместник-кмета на София по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков по обвинението за клевета, повдигнато по частна тъжба на Любка Любенова, бивш началник на сектор „Контрол на районните инспекторати“ в Столичния инспекторат. Решението е на първа инстанция и подлежи на обжалване.

Делото е заведено след публичните разкрития за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси на територията на София, станали известни през 2024 г. чрез разследването на Антикорупционния фонд „Властелините на пръстта“. По това време Неделков е директор на Столичния инспекторат и предоставя информация за установени нарушения и данни за предполагаеми корупционни практики.

„Битката за всяка територия на София се води и в съдебните зали“, коментира кметът на столицата Васил Терзиев по повод съдебното решение.

„Когато в края на 2023 г. назначих Николай за директор на Столичния инспекторат, задачата му беше ясна – да въведе ред там, където с години са се натрупвали проблеми, и да наложи реален контрол. Само за няколко месеца той и екипът му установиха над 240 нерегламентирани сметища. Последваха проверки, санкции и сигнали до компетентните институции. Последваха и съдебни дела срещу самия него“, заяви Терзиев.

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Това е поредното оправдателно съдебно решение за Неделков по дела, свързани с публичното оповестяване на данни за предполагаеми нарушения в системата на екологичния контрол. По друго дело за клевета, заведено от бившия служител на Столичния инспекторат Николай Кючуков, Софийският районен съд постанови оправдателна присъда, която впоследствие беше потвърдена окончателно от Софийския градски съд.

Над 300 рискови терена са под наблюдение на Столична община

Работата срещу незаконните сметища продължава и под ръководството на инж. Николай Неделков в качеството му на заместник-кмет по направление „Околна среда“.

През 2024 г. Столичният инспекторат картографира 240 нерегламентирани сметища. Към момента общината следи над 300 незаконни сметища и рискови терени и продължава да установява и картографира нововъзникващи незаконни засипвания.

Паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите Столична община предприема мерки за засилване на превенцията. Столичният общински съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установявани своевременно, а извършителите – идентифицирани и санкционирани.

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„Продължаваме и да картографираме нововъзникващите сметища, защото проблемът няма да се реши, ако го замитаме под килима. Вече следим над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени. Това са над 300 отделни фронта, на които водим битката за териториите на София“, подчерта кметът.

Столична община очаква резултати от разследванията за незаконните сметища

Васил Терзиев благодари на Николай Неделков за последователността в работата му, както и на Антикорупционния фонд за разследването „Властелините на пръстта“ и за ангажираността на екипа с проследяването на случая.

„Независимите разследвания и гражданският контрол са важна част от усилията да извадим на светло проблемите, които твърде дълго са оставали скрити“, заяви Терзиев.

Оправдателното решение по делото за клевета не се произнася по евентуалната наказателна отговорност за нарушенията, описани в разследването. Столична община продължава да очаква от компетентните органи резултати по предоставените данни за незаконни сметища, злоупотреби със служебно положение и предполагаемо покровителстване на нарушения.

„Съдебните дела срещу Николай не отменят най-важния въпрос: какво се случва с разследванията за незаконните сметища и ще бъде ли потърсена отговорност от хората, извършвали или покровителствали нарушенията? София има право на отговор. И ние ще продължим да го търсим“, заяви кметът Васил Терзиев.