Столичният инспекторат излезе с официална позиция по повод случая със студента, който постави фигури край пешеходни пътеки в София, за да привлече вниманието на шофьорите и да повиши безопасността на движението.

Случаят предизвика широка обществена реакция, след като младият човек бе санкциониран за действията си, въпреки че целта му е била да направи улиците по-безопасни.

В позицията си инспекторатът изразява загриженост от начина, по който е бил третиран студентът, и признава, че действията на конкретния служител не отразяват ценностите на институцията. Въпреки че инспекторът е действал формално в рамките на своите правомощия, подходът му не е бил съобразен с човешкия елемент и с добрите намерения на младия човек.

„Това е пропуск, за който поемаме отговорност. Вътрешна проверка вече е започната и инспекторът ще бъде санкциониран според установените правила“, се посочва в официалното изявление.

Глобиха студента, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Подкрепа за гражданската активност на младите хора

Столичният инспекторат изразява пълна подкрепа към инициативата на студента, определяйки я като „акт на активна гражданска позиция, насочена към безопасността на пешеходците, особено на децата“.

В институцията смятат, че подобни примери заслужават уважение, а не санкция, и че те показват ангажираността на младите хора към обществения живот на града.

„Подобни примери на съзидателна енергия и обществена ангажираност заслужават не санкция, а уважение и диалог. Те показват, че младите хора в София не са безразлични и искат да живеят в по-сигурна и човечна среда“, заявяват от инспектората.

Предстояща среща и идеи за съвместни действия

От Столичния инспекторат съобщават, че ще поканят студента на среща, за да обсъдят възможностите подобни инициативи да бъдат реализирани в съответствие със закона, но без да се губи тяхното послание и човешки смисъл.

В обсъждането ще бъдат включени експерти по пътна безопасност и представители на други компетентни институции, с цел да се намери начин фигурите да бъдат поставени официално и безопасно, като част от по-широка стратегия за превенция на пътните инциденти.

„Ред с човешко лице“

В заключение Столичният инспекторат подчертава, че прилагането на реда и закона трябва да бъде съпътствано с човечност и разбиране.

„София се гради не само чрез правила, а чрез хора с идеи, добри намерения и желание за промяна. Ще продължим да отстояваме реда, но с човешко лице – като насърчаваме активните граждани и студентите, които искрено работят за това градът ни да бъде по-безопасен и по-добър“, се казва още в позицията.