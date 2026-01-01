Столична община започва анкета сред гражданите за работата на системата Call Sofia. Допитването е част от заявените намерения за промени в платформата за подаване на сигнали и ще продължи до 2 май.

От общината посочват, че чрез анкетата искат да съберат както критики към сегашното състояние на системата, така и предложения за подобрения.

Call Sofia е официалният канал на общината за подаване на сигнали, свързани с инфраструктура, чистота, транспорт и обществени услуги. През платформата гражданите могат да подават сигнали и да следят движението им.

Сред основните теми в подготвяната реформа е разминаването между административно приключени сигнали и реално решени проблеми на място. Това е и едно от най-често отправяните оплаквания от потребители на системата.

Според заявените намерения трябва да се подобри проследимостта на сигналите, така че гражданите да виждат през кои звена минава всеки случай, кой отговаря за него и на какъв етап е обработката.

От общината посочват още, че целта е платформата да се използва не само за регистриране на отделни сигнали, но и за анализ на повтарящи се проблеми в различни части на града.

Планира се и подобряване на качеството на подадената информация чрез по-ясно описание на сигналите и по-добра структура на данните, което според администрацията би трябвало да ускори обработката.

Кметът Васил Терзиев заяви, че успехът на системата ще се измерва с реално решени проблеми, ясни срокове и навременна обратна връзка към гражданите.