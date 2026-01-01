Столичната община увеличава с 25% финансовите средства на Програма „Мобилност“, който ще достигне 93 000 евро. Програмата подпомага участието на софийски артисти и културни оператори в международни форуми в чужбина и в България, както и гостуването в София на съвременни творци от цял свят.

Предложението е внесено от заместник-кмета по култура Благородна Здравкова и общинския съветник Веселин Калановски и бе прието от Столичния общински съвет на 15 януари.

Основната цел на Програмата е да даде повече възможности за международна изява на съвременните артисти, както и да обогати културния афиш на столицата с нови, актуални и висококачествени артистични проекти.

Чрез този финансов инструмент Столичната община подпомага артистите като поема пътните разходи или разходи за нощувки. Кандидатстването се осъществява в рамките на четири сесии годишно, за да може да отговори по-пълно на интереса на артистите.

Иновации и изкуство - обновяват подлеза при гара „Подуяне“ (СНИМКИ)

„С увеличаването на финансовите средства на Програма „Мобилност“ даваме реална възможност на софийските творци да покажат своя талант зад граница и да направят важна крачка в професионалното си развитие. Тези участия отварят врати – често именно след тях артистите получават нови покани и създават партньорства. В същото време софийската публика има възможност да види на наша сцена изключително интересни и талантливи съвременни артисти от цял свят, което прави културната среда на столицата по-жива, разнообразна и отворена“, подчерта заместник-кметът по култура Благородна Здравкова.

През шестте месеца, в които Програма „Мобилност“ функционира пилотно през миналата година, са подкрепени общо 61 проекта. Половината от тях са свързани с гастроли и участия в европейски държави, а значителен дял заемат и проектите, реализирани в София с участието на гостуващи международни артисти и професионалисти. Благодарение на Програмата български културни оператори представиха своите проекти и идеи на престижни международни форуми като кинофестивалите в Кан и Венеция, фестивалите за анимационно кино в Анеси и Отава, както и културни събития в Гърция, Полша, Сеул и други държави.

Сред добрите примери за подкрепени инициативи са „Велики джазмени на SoFest 2025“, които представят нови за софийската публика джаз изпълнители и формации, Фестивал и академия „Алегра“ за класическа музика, както и музикалната конференция SoAlive, допринасяща за международната видимост на съвременната българска независима музикална сцена.

С подкрепата на Програма „Мобилност“ в София гостуват и утвърдени творци и експерти в областта на дигиталните изкуства, театъра, пърформънса и визуалните изкуства. Сред бенефициентите бяха Фестивалът за дигитални изкуства „Да Фест“, АСТ – Асоциация за свободен театър, Лятната международна академия по драматургично писане и „Фестивал 180“ – лаборатория за иновативно изкуство.

През 2025 г. Програмата подкрепи и иновативни проекти като поетично-документална презентация с участието на местната общност в район „Кремиковци“, както и пленер на фондация „Софийски метафори“, реализиран на емблематични софийски локации с участието на поети, преводачи и културни мениджъри от Италия, Кипър, Гърция, Латвия и Ирландия.