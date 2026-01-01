Частното средно училище обяви в своя позиция, че публично представената информация, свързана с 15-годишното момче, отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая. Освен това проверката на компетентните институции била "висяща, като процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил и не са формирани окончателни констатации и правни изводи".

Позицията е във връзка с изнесената от Държавната агенция за закрила на детето информация относно това, че МОН извършва в училището след случая "Петрохан" и след като стана ясно, че момчето е отсъствало месец.

От ЧСУ заявяват, че оказват пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи, като на компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището декларира, че няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката.

В позицията се посочва, че детето, което изгуби живота си под връх Околчица, е записано в училището през 2023 г., като в хода на обучението му са налице чести отсъствия. Родител е уведомявал своевременно училището, че отсъствията са свързани със спортна дейност и участие в международни събития, като са представяни писмени уведомления и извинителни бележки, администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба.

На 15 декември 2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите с желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30 януари 2026 г. Отписването е заведено административно на 3 февруари 2026 г., а в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 6 февруари 2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите.

От училището заявяват, че дейността му се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закона за предучилищното и училищното образование, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията, като се ръководи от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето.

В позицията се отбелязва, че през последната седмица са установени случаи на разпространение на изображения на ученици без изричното и информирано съгласие на техните родители или законни представители, както и конкретен инцидент, при който екип на медия е причаквал ученици пред сградата на училището с цел заснемане. По този повод е подаден сигнал на телефон 112 за съдействие от компетентните органи.

Според училището разпространението на изображения на непълнолетни лица без надлежно правно основание представлява недопустима намеса в личния им живот и поставя под риск тяхната сигурност и емоционално състояние, като създава предпоставки за вторична виктимизация и публично стигматизиране.

С цел защита на правата и достойнството на учениците и ограничаване на по-нататъшно неправомерно разпространение на съдържание, училището е предприело превантивни мерки, включително временно деактивиране на профилите си в социалните мрежи и временно сваляне на секция „Екип“ от интернет страницата си.

Подадени са сигнали до компетентните органи относно установени случаи на неправомерно обработване и разпространение на лични данни в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото национално законодателство, както и във връзка със защитата на децата.

От ЧСУ подчертават, че учебният процес протича нормално при гарантирана безопасна и подкрепяща образователна среда и че извършваните проверки не възпрепятстват образователната дейност.

Училището апелира към медиите за отговорно, балансирано и законосъобразно отразяване на случая с оглед спазване на принципите за защита на личните данни, презумпцията за невиновност и висшия интерес на детето, като посочва, че ще информира обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката.