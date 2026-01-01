Редовното четене, писане и изучаване на чужди езици могат да понижат риска от развитие на деменция с почти 40%, показва ново американско изследване. Според учените милиони хора по света биха могли да предотвратят или значително да отложат появата на заболяването чрез поддържане на активен ум през целия си живот.

Деменцията е сред най-сериозните глобални здравни заплахи, като се очаква броят на засегнатите да надхвърли 150 милиона души до 2050 г. Това поставя огромно натоварване върху здравните и социалните системи.

Изследването, проведено от учени от Медицинския център към университета „Ръш“ в Чикаго, проследява 1939 души със средна възраст 80 години, които в началото не са страдали от деменция. Участниците са наблюдавани средно осем години и са попълвали въпросници за нивото на умствената си активност в различни етапи от живота – ранна възраст, средна възраст и напреднала възраст.

Колоезденето може да намали риска от деменция

Резултатите показват, че хората с най-високо ниво на интелектуално стимулиращи дейности са значително по-защитени. Сред тях 21% развиват болестта на Алцхаймер, в сравнение с 34% при участниците с най-ниска умствена активност. След отчитане на фактори като възраст, пол и образование, учените установяват 38% по-нисък риск от Алцхаймер и 36% по-нисък риск от леко когнитивно нарушение.

Освен това заболяването се проявява по-късно при умствено активните хора – болестта на Алцхаймер средно на 94 години, срещу 88 години при по-малко активните. Лекото когнитивно нарушение настъпва със седем години по-късно.

Авторът на изследването Андреа Замит подчертава, че когнитивното здраве в напреднала възраст е силно повлияно от продължителното излагане на интелектуално стимулираща среда. Участниците с по-висока умствена активност запазват по-добра памет и мисловни способности до края на живота си.

Изследователите уточняват, че проучването показва връзка, но не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Въпреки това, според експерти като д-р Айсолд Радфорд от „Alzheimer’s Research UK“, резултатите ясно показват, че деменцията не е неизбежна част от остаряването и че активният ум играе ключова роля за превенцията.