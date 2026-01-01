В парка на Военната академия „Г.С.Раковски" заради разширението на метрото ще бъдат премахнати 15 дървета, съобщи на брифинг директорът на „Метрополитен" инж. Николай Найденов във връзка с началото на строително-монтажните работи, които започват днес.

БГНЕС

В участъка между действащия лъч на метрото и отклонението към район „Слатина" ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, чрез която се прави разширението, каза Найденов. По думите му монтажните работи са свързани с територията на парка на Военната академия, а той е част от културно-историческото наследство. „Част от старите дървета ще бъдат премахнати и ще бъде залесено с определена растителност", каза Найденов. Той уточни, че „Метрополитен" е получил разрешение за премахването на растителността в рамките на предишните две години, сега е получено разрешение за премахване на още три дървета. Според Николай Найденов това е начинът, по който може да се направи и няма как такава дървесна растителност да бъде съхранена в рамките на година и половина и след това да бъде отново залесена. В синхрон със Столичната община ще направим така, че процесите, които са вътре в тази част на парка и дърветата, които са част от културно-историческото наследство, да бъдат възстановени по подходящ начин, увери директорът на „Метрополитен".

Той каза, че автобусната спирка на градския транспорт на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" ще бъде демонтирана и преместена, за да не се объркват гражданите да стоят на спирка, която вече не съществува. По думите на Найденов създаването на тази временна ситуация, която води до неудобство в градския транспорт, трябва да бъде приета с търпение, защото това е начинът, по който се изгражда метрото.

Той съобщи, че след 10 дни ще има стеснение на движението при бул. „Цариградско шосе" в областта на Окръжна болница във връзка със строителството на метрото. Там е предвиден тунел, който да премине през целия булевард, посочи Найденов. И допълни, че това представлява доста сериозно инженерно предизвикателство, върху което е работено цяла година, за да не се спира изцяло движението по бул. „Цариградско шосе".

В края на януари от Столичната община съобщиха, че през тази година метрото ще се разшири с нов трикилометров участък и три нови метростанции, като се очаква трасето да влезе в експлоатация до 1 август.