Софийският окръжен съд остави за постоянно в ареста Христо Янашков и Явор Проданов, които бяха задържани за обира на инкасо автомобил в Ихтиман на 16 януари. Това съобщи NOVA.

Вчера стана ясно, че двамата са служители на охранителни фирми, като единият е работил в тази, от която бе извършен обирът. Мъжете са на 23 години от Русе, живеят в София. Не са осъждани и нямат криминални регистрации.

За единия извършител стана ясно, че е дал обяснение в присъствието на адвокат, а другият отказваше да говори.

Обирът беше извършен на 16 януари на жп гарата в Ихтиман. Докато двама служители на компания за инкасо охрана изпълнявали задълженията си и се придвижвали по утвърден маршрут с автомобила, около 14,20 ч. били нападнати от две лица със светлоотразителни жилетки и предпазни каски, маски и очила.

Нападателите насочили оръжия – автомат и пистолет, срещу двамата служители и отнели част от превозваната сума. По първоначални данни взели около 235 000 евро (около 460 000 лева) в еврова и левова валута, която разпределили в два сака.

Спрямо двамата обвиняеми бе внесено в съда искане за мерки за неотклонение „задържане под стража“.

