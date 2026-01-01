Мъж изби предните прозорците на две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от полицията.

Около 12.40 часа на 20 януари в полицейския участък в курорта Боровец постъпил сигнал, че мъж е избил предните прозорци на две от кабинките на въжения лифт.

Служителите на реда реагирали незабавно и след бързи действия установили извършителя в явно нетрезво състояние.

32-годишният осъждан самоковец е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване. Действията по разследването продължават.