"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 4 февруари - сряда във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Павел Дованлийски“, кв. „Симеоново-Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Горска ела“, ул. „Георги Константинов“, ул. „Огюст Дюзон“, ул. „Пирински еделвайс“, ул. „Зографи Молерови“ и ул. „Монах Спиридон“, ул. „Поветица“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“ и ул. „Красива гледка“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Йордан Иванов“ на кръстовището с ул. „Зографи Молерови“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.