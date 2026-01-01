"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 4 февруари - сряда във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Павел Дованлийски“, кв. „Симеоново-Драгалевци“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Горска ела“, ул. „Георги Константинов“, ул. „Огюст Дюзон“, ул. „Пирински еделвайс“, ул. „Зографи Молерови“ и ул. „Монах Спиридон“, ул. „Поветица“, ул. „Акад. Стоян Аргиров“ и ул. „Красива гледка“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Йордан Иванов“ на кръстовището с ул. „Зографи Молерови“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.