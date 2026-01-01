Служители на участък „Петолъчка“ са задържали водач на лек автомобил, който е направил опит да се укрие след причинено леко пътно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Инцидентът е станал на 4 февруари на около 300 метра след кръговото кръстовище на път І-6 за село Тополчане в посока София.

Полицейските служители са установили изоставен катастрофирал лек автомобил „Ситроен Берлинго“. След проведените издирвателни действия е установен водачът на автомобила - криминално проявен и осъждан мъж на 35 години от село Тополчане.

Той е задържан за 24 часа. Автомобилът е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.