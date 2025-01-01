Най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, ще търпи мъж, обвинен, че умишлено е блъснал и прегазил пешеходец, съобщиха от Апелативния съд-Бургас. Това е потвърждение на решението на Окръжен съд-Сливен.

Случаят е от 14 август, когато обвиняемият, управлявайки микробус по ул. „Дели Ради“ в Сливен, блъснал мъж и след това преминал с автомобила върху тялото му. След деянието мъжът напуснал местопроизшествието и се укрил.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причинена тежка телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и бягство от местопроизшествието – престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 4 до 12 години и лишаване от право да управлява МПС.

Втората съдебна инстанция прие, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, както и реална опасност от укриване и неправомерно въздействие върху свидетели.

Определението на Апелативен съд-Бургас е окончателно.