Предстои цялостно подновяване на пътната маркировка, знаците и ограничителите на скоростта в община Шумен. До 17 септември е срокът за сключване на договора с избраната след обществена поръчка фирма изпълнител, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Тъй като договорът ще се сключи след началото на учебната година, общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ подготвя пешеходните пътеки в града за първия учебен ден.

Избраният с обществена поръчка изпълнител е поканен за сключване на договора и следва да представи необходимите документи. Изискванията към него са да се почистват пътните платна преди полагането на маркировката, тя да се слага само върху суха настилка. Боядисването следва да става при температура между 10 и 30 градуса и под 70% влажност на въздуха, за да е трайно покритието, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

По договор трябва да се изпълни надлъжна, напречна и други видове маркировка. Видовете пешеходни пътеки в града тип „зебра“, стоп линии, защриховани площи ще се изпълняват с боя тип „студен шприц пластик“ със светлоотразителни перли и тя трябва да има гаранция от 36 месеца според договора.

Дейностите ще започнат през есента, след сключване на договора, и ще обхванат населените места в общината, в т.ч. и второстепенните улици, главни улици и районни артерии, както и общински пътища. Пътните знаци следва да отговарят на европейските стандарти, като в зависимост от класа си гаранцията им е пет, седем или 10 години.

По договор фирмата ще доставя и монтира и ограничителните системи за пътна безопасност – тръбно-решетъчен парапет, стълбчета против паркиране, стоманени предпазни огради и парапети за мостови съоръжения.

Във връзка с приключването на обществената поръчка след 15 септември (когато се очаква договорът да бъде сключен), Община Шумен започна със свои сили подновяването на пътната маркировка около учебните заведения. Над 30 пешеходни пътеки се обновяват в момента от общинското предприятие „Строителство и благоустройство“. Пешеходните пътеки ще бъдат реновирани и в района на основни училища и детски градини и в селата Царев брод, Мадара, Новосел, Градище, Друмево, Илия Блъсково, Ивански, Радко Димитриево, Струйно, Велино и др., съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Годишен доклад по безопасност на движението по пътищата за 2024 г. и Областна план-програма по безопасност на движение по пътищата за 2025 г. бяха гласувани в Шумен през февруари т.г. на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Комисията заседава и през май тази година.