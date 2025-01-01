26-годишен шофьор без книжка и с положителна проба за алкохол помете паркирана кола в Шумен, съобщиха от полицията.

На 26 август е подаден сигнал, че до блок на ул. “Стара планина“, водач е ударил паркиран автомобил.

Произшествието е с материални щети. Установени е, че той е неправоспособен и управлява кола с прекратена регистрация - собственост на друг мъж.

Тестът му е отчел 1,73 промила. Не е дал кръвна проба за анализ и е задържан.