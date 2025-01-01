От “Свободна зона – Русе“ нямат правна възможност да пристъпят към проектиране и изграждане на отводнителни съоръжения в района, защото теренът, на който това трябва да се направи, не е собственост на дружеството. Това каза министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на днешния парламентарен контрол и в отговор на въпрос на Иван Белчев от парламентарната група на ПП-ДБ относно необходимостта от решение за отводняване на района.

Определеният като проблемен имот, по отношение на периодичните наводнения и в непосредствена близост до “Свободна зона – Русе“, е публична общинска собственост, стопанисван от Община Русе. Имотът представлява отвеждащ път до градската пречиствателна станция на Русе. Проблемът с отводняването е констатиран преди повече от 20 години, добави министър Дилов.

“Обстановката при обилни валежи в Община Русе засяга чувствително района на “Свободна зона – Русе“, тъй като уличните шахти и ревизионните отвори много често не успяват да поемат големия обем вода, което от своя страна води до неблагоприятни последици за самата зона,“ каза още в отговора си той, припомняйки, че достъпът до зоната на повече от 400 служители на фирми, сред които и на такива на територията на Зоната, е бил възпрепятстван при проливните дъждове в периода 8-10 октомври 2025 г.

БТА

Това, според него, е довело до преки и косвени разходи за бизнеса, в резултат на липсата на възможност за изпълнение на поети договорни задължения с партньори, клиенти и доставчици в зоната.

Община Русе има ангажимент да предостави план с всички варианти за дългосрочно решение на въпроса – инфраструктурна рехабилитация, помпен капацитет и др., с цел отводняване на терена при необходимост и намаляване на вероятността от наводнения, допълни министър Дилов.

По негова информация Община Русе е била уведомявана неколкократно за съществуващия проблем и по инициатива на “Свободна зона – Русе“ се планира работна среща с експерти на общината и всички заинтересовани страни от Източната промишлена зона.