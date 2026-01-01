Децата са най-засегнати от остри респираторни заболявания в Разград, показват данните на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) за периода от пети до 11 януари. Според предоставената информация от РЗИ заболеваемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип в Разград през миналата седмица е 43,81 на 10 000 души. Тя е по-висока спрямо предходната седмица, но все още под средната за страната, която е 133,17 на 10 000, посочват от здравната инспекция.

Най-засегната остава възрастовата група до четири години със заболеваемост 70,42 на 10 000. По данни на инспекцията нивото е сходно с това от предходния период. При децата на възраст от пет до 14 години е отчетено увеличение до 111,11 на 10 000 спрямо 37,04 на 10 000 през предходната седмица. Ръст на заболеваемостта се наблюдава и във възрастовите групи 15 - 29 години (91,19 на 10 000), 30 - 64 години (28,78 на 10 000), както и при хората над 65 години, където показателят е 16,45 на 10 000.

През отчетния период в Спешното отделение на болницата в Разград са регистрирани два случая на пневмония, като и двата са хоспитализирани. През предходната седмица не са отчетени усложнения, посочват още от здравната инспекция.

Грипът настъпва: Варна е на прага на епидемия, ръст на заболелите в редица градове

От началото на декември 2025 г. досега от общопрактикуващи лекари в региона са изпратени седем проби за вирусологично изследване за грип в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към Националния център по заразни и паразитни болести в София. До момента не са установени положителни резултати за грипни вируси.

От 14 до 20 януари се въвеждат противоепидемични мерки в област Варна поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания, съобщиха вчера от Министерството на здравеопазването. От ведомството припомнят, че при повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.