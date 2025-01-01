56-годишен мъж нападна с удари 49-годишния си брат в Разградско, съобщиха от полицията.

В нетрезво състояние той е предизвикал скандал с брат си. Агресията е станала на 25 септември в село Раковски.

След като отправял заплахи за саморазправа, нанесъл удари в лицето на по-малкия си брат.

След като униформените пристигат на адреса, мъжът продължил да се държи агресивно, хванал за врата брат си и направил опит да го души.

Мъжт е задържан и по случая се води разследване.