Хванаха двама мъже за бракониерство в ловен резерват „Воден”, съобщиха от полицията.

На 15 март е подаден сигнал от служители по охраната на резервата за автомобил, чийто водач и пътник са извършвали незаконен лов в района.

ОД на МВР-Разград

След като автомобилът е подаден към всички дежурни наряди на ОД на МВР-Разград, около 1.00 часа е спрян в заветското село Острово. В него са установени двама мъже - водач на 26 години и пътник на 48 години от Острово.

Заловиха бракониер с условна присъда по време на лов в Стара планина

На място е изпратена оперативна група от служители на Районно управление-Кубрат и Участък Завет. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е открит прострелян мъртъв елен близо до резерват Воден и гилза от нарезно оръжие, тип ловна карабина.

ОД на МВР-Разград

Извършен е оглед на автомобила, където са фиксирани и взети проби от петна от кръв. При претърсване в жилищата на лицата е иззета ловна карабина „Магнум“ 7 мм, съответстваща на намерената гилза. В хода на разследването се изяснява съпричастноста на трето лице към извършеното криминално деяние.

Назначени са множество експертизи, извършват се повторни огледи и допълнителни процесуално-следствени действия.