63-годишна жена е загинала при катастрофа на пътя между Карлово и Сопот. Инцидентът е станат около 13 часа на 18 януари, съобщиха от пловдивската полиция.

Според предварителната информация, лек автомобил „Тойота“ излязъл внезапно извън платното за движение, преминал през канавка и се блъснал в дърво, съобщава БНР. Пристигналият екип на спешна медицинска помощ е констатирана смъртта на жената зад волана.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед от служители на Районното управление в Карлово. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.