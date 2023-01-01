Заловиха пиян шофьор без книжка в Пловдив, съобщиха от полицията.
Той е хванат на 6 февруари на бул. „Пещерско шосе“.
Хванаха дрогиран шофьор с амфетамин и метаамфетамин в Симеоновград
Проверката установила, че зад волана е 27-годишен мъж без валидно свидетелство за правоуправление.
Дрегерът пък е показал, че той е употребил алкохол над 2 промила. Той е задържан за едно денонощие.
Той е хванат на 6 февруари на бул. „Пещерско шосе“.
Хванаха дрогиран шофьор с амфетамин и метаамфетамин в Симеоновград
Проверката установила, че зад волана е 27-годишен мъж без валидно свидетелство за правоуправление.
Дрегерът пък е показал, че той е употребил алкохол над 2 промила. Той е задържан за едно денонощие.