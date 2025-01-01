Авария на магистрален водопровод до блок 94 в ж.р. "Тракия" остави стотици хора без вода, предаде Plovdiv24. Намален е дебитът и по високите части в целия град няма вода, съобщиха от ВиК-Пловдив.

Улиците в съседство с аварията са наводнени и полицейски патрул не допуска преминаването на автомобили през тях.

Водата се оттича в един от подземните паркинги в района. Екипи на пожарната и на ВиК са започнали изпомпване, което ще отнеме няколко часа.

Повреденият участък от гръмналия водопровод ф200 е изолиран, за да се смени спуканата тръба, съобщи инж. Йордан Чемишев от ВиК-Пловдив.

Граждани твърдят, че авариите по въпросния водопровод стават през няколко месеца.