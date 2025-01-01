Пожар избухна на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).

Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. днес. На място работят четири екипа огнеборци.

Мобилна станция ще извърши извънредно измерване на качеството на въздуха в района, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Към този час димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН.

Задимяване няма и в село Шишманци, съобщи кметът Александър Атанасов.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери. Останала е ограничена площ, която е по самия скат и трудно се обработва, тъй като трябва да се уплътни, за да не пропаднат тежките машини, обясни директорът на пловдивската пожарна.

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, комисар Димов и кметът на Пловдив Костадин Димитров са в непрекъсната връзка и при нужда ще се осигури допълнителна техника, съобщиха от областната администрация.