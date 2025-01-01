Южна Корея и САЩ днес започнаха годишните си летни широкомащабни военни учения за по-добро справяне със заплахите от смятаната за ядрена сила Северна Корея, която предупреди, че ученията могат да задълбочат регионалното напрежение и обеща да отговори на "всяка провокация" срещу територията си, предаде Асошиейтед прес.

Единадесетдневните "Улчи фрийдъм шийлд" (Ulchi Freedom Shield, UFS) – вторите по мащаб учения, провеждани ежегодно в Южна Корея, след ученията през март, включват 21 000 войници, от които 18 000 южнокорейци. Ще бъдат отработени компютърно симулирани командно-постови операции и полево обучение.

Ученията, които съюзниците окачествяват като отбранителни, могат да предизвикат отговор от страна на Северна Корея, която от отдавна ги определя като "репетиция за инвазия" и често ги използва като претекст за военни демонстрации и изпитвания на оръжия с цел да развива ядрената си програма.

Севернокорейският министър на народните въоръжени сили Но Гуан-чхол миналата седмица заяви в изявление, че ученията показват позицията на съюзниците за "военна конфронтация" с Пхенян и заяви, че севернокорейските сили ще бъдат в готовност да отговорят на "всяка провокация, преминаваща граничните линии".

"Улчи фрийдъм шийлд" се провеждат на фона на ключов момент за управлението на новия либерален президент И Дже-мьон, който се подготвя за среща с американския си колега Доналд Тръмп на 25 август във Вашингтон.

Тръмп предизвика безпокойство в Сеул, след като разтърси десетилетното сътрудничество с Южна Корея с искането си за по-високи плащания за присъствието на американски войски в страната и каза, че вероятно ще намали броя им, тъй като Вашингтон измества фокуса си към Китай.