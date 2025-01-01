В последните месеци в САЩ и Канада бяха забелязани ужасяващи катерици, покрити с гнойни тумори и окапала козина, което предизвика бурни дискусии в социалните мрежи. Първите случаи са документирани още през 2023 г. в щата Мейн, където жители заснеха обикновени сиви катерици с обширни раковидни образувания по главата, тялото и дори гениталиите им.

Докато част от потребителите в мрежата подозираха, че гризачите са поразени от рядката за САЩ катеричата шарка (squirrel pox), експерти поясниха, че по-вероятната причина е заболяване, познато като катерична фиброматоза. Това е вирусна инфекция, причинена от leporipoxvirus, която предизвиква брадавицоподобни тумори. Те могат да се пукат и да отделят течност, но обикновено заздравяват от само себе си.

Специалистите подчертават, че болестта изглежда страшно, но е често срещана сред сивите катерици в Северна Америка и рядко завършва със смърт, освен при тежки случаи, когато вирусът засяга вътрешните органи. Обикновено имунната система на катерицата успява да пребори инфекцията в рамките на 4–8 седмици. След преболедуване тя изгражда траен имунитет и туморите не се появяват отново.

Биолози обаче предупреждават, че хранилките за птици в дворовете създават рискови условия за разпространение на вируса. Ако заразена катерица остави слюнка върху семена, здравите животни лесно могат да се инфектират. „Това е като събирането на много хора на едно място – ако един е болен, заразата бързо се предава“, обяснява Шевенел Уеб от Департамента по дивата природа в Мейн.

За разлика от катеричата шарка, която е смъртоносна за червените катерици и е по-разпространена във Великобритания, фиброматозата е характерна предимно за американските сиви катерици. Заболяването не се предава на хора, кучета или птици. Експертите съветват да не се пипат и „спасяват“ болните животни, защото болестта е естествено срещана и организмът на катериците обикновено сам се справя.

Случаите обикновено зачестяват през лятото, когато катериците масово търсят храна. Въпреки ужасяващия им вид, в повечето случаи заразените животни се възстановяват напълно и след година вече изглеждат напълно здрави.