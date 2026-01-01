Южен централен район, един от шестте района за планиране в България, е бил с най-значителен ръст на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) в целия Европейския съюз през 2024 г., съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат.

Обемът на икономическата продукция на Южен централен район през 2024 г., коригиран спрямо инфлацията, е нараснал с 11,6 на сто спрямо предходната година. През 2023 г. реалният БВП на Южен централен район, обхващащ териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, намаля с 2,2 на сто след ръст с 10,4 на сто през 2022 г.

Ръстът с 11,6 на сто е бил най-големият, който регистрира икономиката на българския Южен централен район, откакто има подобни налични данни - от 2001 г., според справка в база данните на Евростат.

Също така за първи път през 2024 г. български район застава начело по икономически растеж в Европа.

През 2023 г. с най-голям ръст на БВП беше Малта. Страната има само един район за планиране според класификацията на териториалните единици.

След Южен централен район в България през 2024 г. с най-голямо увеличение на БВП е бил ирландският район Източна и Средна Ирландия (8,5 на сто), а трета позиция е заел друг български район - Северен централен (8,4 на сто).

Сред останалите райони в България Югозападен район е регистрирал растеж на БВП от 5,1 на сто през 2024 г., а Североизточен район с 4,2 на сто, докато в Северозападен и Югоизточен икономиката се е свила - съответно с 2 на сто и 12,7 на сто.

За България реалният растеж на БВП е достигнал 3,4 на сто през 2024 г. спрямо 1,7 на сто през 2023 г.

Като цяло за ЕС Евростат отчита икономически растеж в 169 района през 2024 г., но в 64 района икономиката е отслабнала.

БВП на глава от населението в ЕС

През 2024 г. БВП на глава от населението, изразен в стандарт на покупателна способност (СПС), варира от 30,1 на сто от средното за ЕС във френския отвъдморски департамент Майот до 268,3 на сто в района Източна и Средна Ирландия. Следват Люксембург (244,6 на сто), Южна Ирландия (216,6 на сто, Хамбург (196,1 на сто) и Прага (191,8 на сто).

Високият БВП на глава от населението в Люксембург и Прага може да се обясни отчасти с големия приток на работници, а в ирландските райони - с големите мултинационални предприятия, регистрирани там, посочват от Евростат.

На другия край на скалата с най-нисък БВП на глава от населението, освен Майот, са били Френска Гвиана (40,8 на сто), Северозападния район в България (41,7 на сто), Ворейо Айгайо в Гърция (42,1 на сто) и Северен централен район в България (43,3 на сто).