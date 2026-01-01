Тийнейджъри си спретнаха нощни „приключения“ с чужда кола в Плевен, съобщиха от полицията.

Двамата младежи са задържани в нощта на 15 януари при опит да проникнат в автомобил в жк. "Дружба. Преди време собственикът на колата е изгубил ключовете си, които по-късно са били намерени от 18-годишен и 15-годишен.

Вместо да сигнализират органите на реда, момчетата са решили да използват ситуацията и превърнали колата в средство за нощни разходки в града.

Спипаха 19-годишен шофьор без книжка, карал кола със замъглени номера и стъкла

Отключвали автомобила дистанционно и в продължение на две поредни нощи - на 12 януари и 13 януари, двамата са обикаляли различни квартали, след което са връщали автомобила на същия паркинг, опитвайки се да не оставят следи от ползването му.

Собственикът е заподозрял, че нещо не е наред, след като забелязал, че количеството гориво в резервоара намалява. Той е сменил е чипа на колата и е подал сигнал в полицията. В нощта на 15 януари, при последния си опит да вземат автомобила, младежите са били засечени от автопатрул.

Момчетата са се опитали да избягат и се укрили във вход на жилищна сграда, но са били задържани. Установена е самоличността им. След проверка станало ясно, че те нямат право да ползват превозното средство, а единият е непълнолетен. Справка показала, че 18-годишния няма шофьорска книжка.

С непълнолетния се работи съвместно с инспектор от Детска педагогическа стая. 18-годишният младеж е предал ключът на колата.

По информация на собственика колата не е увредена, но по нея са установени следи от интензивна употреба. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.