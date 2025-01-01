Нетрадиционно фрапе, приготвено не с кафе, а с вино, ще бъде представено и дегустирано днес в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) в Плевен. Напитката съдържа мляко и специална емулсия от вино, фибри и протеини – разработка на Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии в София, съобщава кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Посетителите ще могат да опитат фрапе с емулсия от „Гъмза“, „Пелин“ и още два сорта бяло и червено вино. Повечето варианти са с обезалкохолено вино, а дори при версията с „Гъмза“ алкохолното съдържание е минимално – една чаша съдържа около 10 мл емулсия, от които само 10% е вино. Така напитката е подходяща за широка консумация. Идеята е емулсията да се развие като продукт за заведения.

Фрапето е сред акцентите в открития ден на ИЛВ, който тази година е посветен на сорта „Гъмза“. Събитието е част от програмата на третото издание на фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“.

iStock/Getty Images

Програмата включва лекции за сорта „Гъмза“, изложба с над 50 вида десертни и винени сортове грозде, както и дегустации на вина от осем винарни. Гостите ще могат да опитат и сладолед от вино – хитът на миналогодишното издание.

Сред официалните гости са заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев и главният научен секретар на Селскостопанската академия доц. д-р Деница Сербезова.

Фестивалът „Time for Wine“ ще се проведе от 29 до 31 август в Плевен с богата програма от концерти, демонстрации и фермерски пазари.