Фестивалът на виното и фермерските деликатеси Time for Wine, който трябваше да се проведе от 29 до 31 август в Плевен, се отменя. Решението е взето от Община Плевен заради необходимостта всички ресурси да бъдат насочени към по-бързото преодоляване на проблемите с водоснабдяването в общината. Това щеше да бъде третото издание на събитието.

През миналогодишното издание участие взеха 13 изби и седем фирми производители на различни кулинарни деликатеси.

От общината уточняват, че планираният Открит ден в Института по лозарство и винарство – Плевен ще се състои на 28 август (четвъртък), както е обявено първоначално. Той ще бъде посветен на червения винен сорт грозде „Гъмза“. В програмата са включени изложба и дегустация на различни винени и десертни сортове грозде.

В рамките на инициативата, в сградата на Регионалния исторически музей ще бъде представен сборникът „Лозата, виното, времето и хората“, съдържащ доклади на специалисти от 19 научно-образователни и културни институции от страната и чужбина.