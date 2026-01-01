46-годишен мъж се изправя пред съда за измама за ремонт в Пернишко, съобщиха от полицията.

С цел да набави за себе си имотна облага, той е въвел в заблуждение друг мъж, че ще извърши ремонт на банята в къщата му в пернишкото село Люлин.

Мъжът е получил около 5000 лева, след което повече не се е появил. Той е привлечен като обвиняем.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 6 години. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.