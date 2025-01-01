Перничанин е задържан за закана за убийство на съпругата си, съобщиха от полицията.

Вчера във Второ РУ бил подаден сигнал от 20-годишна жена, че мъжът й я е заплашил с убийство, което е предизвикало основателен страх у нея. Това е станало по телефона от 25-годишният й съпруг, който бил задържан в района на адреса където живее жената.

Наложена му е полицейска мярка за срок до 24 часа, а от жената са снети сведения. Образувано е бързо производство за закана за убийство в условията на домашно насилие.

Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.